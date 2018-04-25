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Эстафета «Псковской правды»

В день проведения Эстафеты будет ограничено движение в центре города

25 апреля 2018 года, 14:40

В четверг, 3 мая, с 14.00 до 16.30 на время проведения 73-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» будет изменена схема движения транспорта.

Будет ограничено движение:

- по Октябрьской площади

- по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Гагарина

- по ул. Гагарина

- по ул.Я.Фабрициуса от ул.Ю.Гагарина до пл. Победы

- по ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Победы

- по ул. Гражданской от Октябрьского проспекта до ул .Я. Фабрициуса

- по ул. Кузнецкой от пл. Победы до Октябрьского проспекта

Объезд:

В качестве объездных городские власти определили: ул. Л.Толстого, ул. К.Маркса , ул.М.Горького, мост им. 50-летия Октября, ул. 128-й Стрелковой дивизии.

Остановка запрещена:

Запрещена остановка транспорта по маршруту эстафеты (Октябрьский пр., ул.Гагарина, ул .Я. Фабрициуса, пл.Победы, ул.Кузнецкая, ул.Гражданская) с 13.30 до 16.00 3 мая 2018 года.

Городские автобусы:

Движение автобусов городских маршрутов в период с 14.30 до 16.00 3 мая 2018 года осуществлять по измененной схеме.

Центр Пскова будет перекрыт на 2,5 часа
Фото Андрея Степанова

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

Остались вопросы? Ответы на них вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте или позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-31-23.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк 

ПАО «Ростелеком» 

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская» 

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги» 

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси 

ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

OlimpFood - доставка здорового питания 

Фитнес-клуб «XPRESS»

Компания «ЕВРО-ПАК»

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