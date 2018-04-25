Самые востребованные профессии в Псковской области (рейтинг)

Самыми востребованными профессиями в Псковской области на сегодняшний день являются, среди служащих: врачи, инженеры, механики, ветеринары; среди рабочих: операторы животноводческих комплексов, слесари, водители. Такие данные прозвучали сегодня, 25 апреля, на пресс-конференции, посвященной проблемам рынка труда в регионе.

На одного человека, зарегистрированного в центре занятости, приходится примерно 2 вакансии. Однако большая часть вакансий не требует высокой квалификации и специального профессионального образования.

Средняя зарплата, по имеющимся вакансиям, составляет 13,5 тысяч рублей.

В среднем, человек, обратившийся в центр занятости, находит работу за 5 месяцев. Для желающих освоить новую специальность действуют бесплатные программы по переобучению.