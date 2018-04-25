Портрет псковского безработного: женщина за сорок с двумя детьми

По словам заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Леонида Кириллова, портрет среднестатистического псковского безработного выглядит так: это женщина за сорок, с одним или двумя детьми и с профессиональным образованием не ниже среднего. Такие данные прозвучали сегодня, 25 апреля, на пресс-конференции, посвященной проблемам рынка труда в регионе. В базе данных областного центра занятости больше 6 тысяч вакансий, однако большую часть занимают вакансии, не требующие высокой квалификации и специального профессионального образования.

Средняя зарплата, по имеющимся вакансиям, составляет 13,5 тысяч рублей.