Федеральный контактный центр поддержал Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая. Партнером Эстафеты стала компания SMARTER —федеральный контактный центр, лидер в области организации горячих линий, телемаркетинга и разработки программных решений для колл-центров.

«За 5 лет работы мы реализовали проекты для таких компаний, как «Ростелеком», «Совкомбанк», «Росбанк», банк «Тинькофф», «Лаборатория Касперского», «Амедиа». Крупные клиенты требуют высокого качества работы. Сложные задачи — оптимальных и эффективных решений. Мы постоянно модернизируем наш программно-аппаратный комплекс, проводим регулярные обучения для сотрудников компании и участвуем во всех ключевых отраслевых мероприятиях, чтобы соответствовать ожиданиям наших заказчиков. Псковский филиал компании на протяжении трёх лет является партнёром городских мероприятий — в них участвуют наши сотрудники и их семьи», - рассказали «Псковской правде» в компании. В компании работают более 500 человек. Филиалы SMARTER находятся во Пскове, Пензе, Великом Новгороде, Петербурге, Шымкенте. Сотрудники в режиме домашнего офиса работают по всему СНГ. В компании всегда рады новым клиентам и коллегам.