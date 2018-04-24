Федеральный контактный центр поддержал Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая.
Партнером Эстафеты стала компания SMARTER —федеральный контактный центр, лидер в области организации горячих линий, телемаркетинга и разработки программных решений для колл-центров.
«За 5 лет работы мы реализовали проекты для таких компаний, как «Ростелеком», «Совкомбанк», «Росбанк», банк «Тинькофф», «Лаборатория Касперского», «Амедиа». Крупные клиенты требуют высокого качества работы. Сложные задачи — оптимальных и эффективных решений. Мы постоянно модернизируем наш программно-аппаратный комплекс, проводим регулярные обучения для сотрудников компании и участвуем во всех ключевых отраслевых мероприятиях, чтобы соответствовать ожиданиям наших заказчиков. Псковский филиал компании на протяжении трёх лет является партнёром городских мероприятий — в них участвуют наши сотрудники и их семьи», - рассказали «Псковской правде» в компании.
В компании работают более 500 человек. Филиалы SMARTER находятся во Пскове, Пензе, Великом Новгороде, Петербурге, Шымкенте. Сотрудники в режиме домашнего офиса работают по всему СНГ. В компании всегда рады новым клиентам и коллегам.Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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