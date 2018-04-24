Самая крупная сеть доставки здорового питания в России поддержала Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая.
Партнером Эстафеты стала компания Olimpfood - это самая крупная сеть доставки здорового питания в России. Сейчас бренд активно развивается в 5 странах СНГ, а на территории России действует более чем в 130 городах.
OlimpFood – это не только доставка, но и здоровое разнообразное и вкусное питание ресторанного качества, которое позволяет сохранить форму, сэкономить время и преобразить жизнь к лучшему.
Сервис даёт возможность индивидуальной системы питания, которая корректируется под индивидуальные потребности: общий состав Белков/Жиров/Углеводов и калорий. Рацион Olimpfood предоставляют возможность не только похудеть или набрать мышечную массу, но и способствуют открытию целого мира полезных и вкусных блюд.
В меню широкий ассортимент блюд: от Запеченного филе индейки с сырным соусом и гречкой до Банановой Панакотты с ореховым кремом, а также разнообразные десерты, которые не вредят фигуре, и многое другое.
Разнообразие меню способствует открытию целого мира полезных и вкусных блюд.
Фото предоставлено компанией OlimpFood.
Преимущество в том, что при приготовлении блюд:
- Не используются БАДы, ароматизаторы ,заменители вкусов, транс-жиры,консерванты и прочая химия.
- Используются щадящие методы обжарки с отсутствием или минимальным использованием масла.
- Готовят повара профессионалы с многолетним стажем на кухне высокого класса соответствующим санитарным нормам и строгим нормативным документам.
- Продукты которые используются только самые свежие, сегодня приготовлены и сегодня доставлены.
- Не используются полуфабрикаты и замороженные продукты.
Olimpfood - это польза для здоровья, экономия времени и главное результат, о котором так многие мечтают.
Olimpfood - для тела good!
Похудеть или набрать мышечную массу - для каждой цели найдётся свой набор вкусного и полезного питания.
Фото предоставлено компанией OlimpFood.
Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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