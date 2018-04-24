Самая крупная сеть доставки здорового питания в России поддержала Эстафету «Псковской правды»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая. Партнером Эстафеты стала компания Olimpfood - это самая крупная сеть доставки здорового питания в России. Сейчас бренд активно развивается в 5 странах СНГ, а на территории России действует более чем в 130 городах.

OlimpFood – это не только доставка, но и здоровое разнообразное и вкусное питание ресторанного качества, которое позволяет сохранить форму, сэкономить время и преобразить жизнь к лучшему. Сервис даёт возможность индивидуальной системы питания, которая корректируется под индивидуальные потребности: общий состав Белков/Жиров/Углеводов и калорий. Рацион Olimpfood предоставляют возможность не только похудеть или набрать мышечную массу, но и способствуют открытию целого мира полезных и вкусных блюд. В меню широкий ассортимент блюд: от Запеченного филе индейки с сырным соусом и гречкой до Банановой Панакотты с ореховым кремом, а также разнообразные десерты, которые не вредят фигуре, и многое другое.

Преимущество в том, что при приготовлении блюд: - Не используются БАДы, ароматизаторы ,заменители вкусов, транс-жиры,консерванты и прочая химия. - Используются щадящие методы обжарки с отсутствием или минимальным использованием масла. - Готовят повара профессионалы с многолетним стажем на кухне высокого класса соответствующим санитарным нормам и строгим нормативным документам. - Продукты которые используются только самые свежие, сегодня приготовлены и сегодня доставлены. - Не используются полуфабрикаты и замороженные продукты. Olimpfood - это польза для здоровья, экономия времени и главное результат, о котором так многие мечтают. Olimpfood - для тела good!