Эстафету «Псковской правды» поддержала птицефабрика, выпускающая в месяц 1700 тонн продукции

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая. Генеральным спонсором Эстафета стала сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская». Под этой торговой мркой свою продукцию реализует ООО «Племрепродуктор Назия» - агропромышленное предприятие полного цикла. Компания находится в экологически благополучном районе Псковской области и занимается выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой и реализацией продукции из их мяса под маркой «Птицефабрика Псковская», а так же для СТМ торговых сетей и валом для оптовых и мясоперерабатывающих предприятий.

ООО «Племрепродуктор Назия» образовано в 2008 году. С 2014 года, после реконструкции предприятия, было возобновлено производство в Псковской области. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Так, в частности, применяется охлаждение воздушно-капельным путем, что существенно уменьшает образование влаги на продукте и позволяет сохранить высокое качество продукта. На сегодняшний день компания входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция представлена в таких торговых сетях, как «Семья», «SPAR», «Верный», «Оптоклуб Ряды», с компанией сотрудничают оптовые предприятия Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других крупных городов. Также продукцию можно купить через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове. В ассортименте птицефабрики есть охлаждённая и замороженная продукция в достаточном количестве для бесперебойного снабжения основных покупателей. Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1 700 тонн. Качество товара подтверждается всеми необходимыми документами. С 2015 года внедрена система безопасности и качества ХАССП. В 2017 году продукция птицефабрики вошла в 100 лучших товаров России и получила золотую медаль. С ассортиментом предприятия можно ознакомиться на сайте pf60.ru

ВАЖНО Адреса магазинов сети в Пскове: - Фирменный магазин «Назия» - Псковский район, д. Тямша (Птицефабрика), - ул. Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»), - ул. Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»), - Рижский пр., 42а (Рынок «Маяк»), - ул. Воровского 6 (Центральный рынок), - ул. К. Маркса, 14 (Центральный рынок), - ул. Текстильная, 1.