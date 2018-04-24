Эстафету «Псковской правды» поддержала птицефабрика, выпускающая в месяц 1700 тонн продукции

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с предприятиями, которые поддержали Эстафету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Традиционно она проходит на центральных улицах Пскова в канун Дня Победы, в этом году праздник состоится 3 мая. Генеральным спонсором Эстафета стала сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская». Под этой торговой мркой свою продукцию реализует ООО «Племрепродуктор Назия» - агропромышленное предприятие полного цикла.
Компания находится в экологически благополучном районе Псковской области и занимается выращиванием цыплят-бройлеров, переработкой и реализацией продукции из их мяса под маркой «Птицефабрика Псковская», а так же для СТМ торговых сетей и валом для оптовых и мясоперерабатывающих предприятий.
ООО «Племрепродуктор Назия» образовано в 2008 году. С 2014 года, после реконструкции предприятия, было возобновлено производство в Псковской области. На предприятии применяются новейшие разработки в области выращивания поголовья и переработки продукции. Так, в частности, применяется охлаждение воздушно-капельным путем, что существенно уменьшает образование влаги на продукте и позволяет сохранить высокое качество продукта.
На сегодняшний день компания входит в тройку ведущих производителей Северо-Западного региона. Продукция представлена в таких торговых сетях, как «Семья», «SPAR», «Верный», «Оптоклуб Ряды», с компанией сотрудничают оптовые предприятия Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других крупных городов. Также продукцию можно купить через собственную сеть фирменных магазинов в Пскове.
В ассортименте птицефабрики есть охлаждённая и замороженная продукция в достаточном количестве для бесперебойного снабжения основных покупателей.
Среднемесячный объем выпускаемой продукции составляет порядка 1 700 тонн.
Качество товара подтверждается всеми необходимыми документами. С 2015 года внедрена система безопасности и качества ХАССП.
В 2017 году продукция птицефабрики вошла в 100 лучших товаров России и получила золотую медаль.
С ассортиментом предприятия можно ознакомиться на сайте pf60.ru
ВАЖНО
Как ранее сообщала «Псковская правда», команда птицефабрики примет участие в Эстафете, легкоатлеты предприятия первыми подали заявку на участие в соревнованиях. Птицефабрика «Псковская» возобновляет свое участие после того, как пропустила Эстафету в прошлом году.
Адреса магазинов сети в Пскове:
- Фирменный магазин «Назия» - Псковский район, д. Тямша (Птицефабрика),
- ул. Коммунальная, 57а (Рынок «Нива»),
- ул. Коммунальная, 68 (ТК «Балтийский»),
- Рижский пр., 42а (Рынок «Маяк»),
- ул. Воровского 6 (Центральный рынок),
- ул. К. Маркса, 14 (Центральный рынок),
- ул. Текстильная, 1.
Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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