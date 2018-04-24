Киберспортсмены выйдут на старт Эстафеты для разрушения стереотипов

Сразу две команды от спортивно-развлекательного парка «Простория» - Киберцентр «Без Предела» и Центр науки и спорта «Без Предела» - заявили о своем участие в ежегодной легкоатлетической Эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Эстафета состоится 3 мая на центральных улицах Пскова.

В составе обоих команд побегут по пять человек: четыре парня и одна девушка. Для участников из команды Киберцентра «Без Предела» это будет не первая эстафета. Год назад они бежали одной командой с сотрудниками представительства МИД России в Пскове и заняли третье место. В этом году ребята рассчитывают показать хороший результат уже самостоятельно.

- Команда наша называется у нас «Киберцентр «Без Предела», так как у нас трое парней входят в руководящий состав ПРОО «Федерация компьютерного спорта», и готовы разрушать стереотипы о киберспорте, - отметил капитан команды Василий Демидов.

Участники второй команды - ЦНС «Без Предела» - в Эстафете примут участие впервые. В ее состав вошли сотрудники киберцентра Андрей и Кирилл, Юлия (скаладром), Сергей и Александр (батутная зона).

- Руководство СРП «Простория» идет навстречу сотрудникам, которые принимают участие в различных мероприятиях города и области, - отмечает Василий Демидов. - А мы бежим, чтобы получить удовольствие и отлично провести время. Такие мероприятия, как Эстафета, сплачивают население и положительно влияют на развитие спорта в области.