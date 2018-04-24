Киберспортсмены выйдут на старт Эстафеты для разрушения стереотипов

Сразу две команды от спортивно-развлекательного парка «Простория» - Киберцентр «Без Предела» и Центр науки и спорта «Без Предела» - заявили о своем участие в ежегодной легкоатлетической Эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Эстафета состоится 3 мая на центральных улицах Пскова.
В составе обоих команд побегут по пять человек: четыре парня и одна девушка. Для участников из команды Киберцентра «Без Предела» это будет не первая эстафета. Год назад они бежали одной командой с сотрудниками представительства МИД России в Пскове и заняли третье место. В этом году ребята рассчитывают показать хороший результат уже самостоятельно.
- Команда наша называется у нас «Киберцентр «Без Предела», так как у нас трое парней входят в руководящий состав ПРОО «Федерация компьютерного спорта», и готовы разрушать стереотипы о киберспорте, - отметил капитан команды Василий Демидов.
Участники второй команды - ЦНС «Без Предела» - в Эстафете примут участие впервые. В ее состав вошли сотрудники киберцентра Андрей и Кирилл, Юлия (скаладром), Сергей и Александр (батутная зона).
- Руководство СРП «Простория» идет навстречу сотрудникам, которые принимают участие в различных мероприятиях города и области, - отмечает Василий Демидов. - А мы бежим, чтобы получить удовольствие и отлично провести время. Такие мероприятия, как Эстафета, сплачивают население и положительно влияют на развитие спорта в области.
Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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