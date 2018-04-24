Городская больница: Эстафета всегда дарит только положительные эмоции

- Организация эстафеты всегда на высоте, - говорит капитан команды Илья Зинов. – Эстафета всегда вызывает у нас только положительные эмоции, поэтому мы с удовольствием участвуем в ней каждый год. С нетерпением предвкушаем и этот старт.

В команде в этом году четыре мужчины-врача и одна девушка-медсестра. Эти медработники уже не в первый раз будут передавать друг другу эстафетную палочку. Участие в спортивном состязании дарит столько положительных эмоций, что они не спешат уступать место в команде своим коллегам.

Команда врачей и медсестер из городской больницы в третий раз принимает участие в легкоатлетической Эстафете «Псковской правды» , которая состоится 3 мая.

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

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