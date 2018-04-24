Команда УФАС: Заявились на женский маршрут для улучшения результата

Команда Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области в этот раз зарегистрировалась на участие в Эстафете на призы «Псковской правды» в качестве исключительно женской команды.

- В этом году решили женским составом побежать. Мужчин в нашем коллективе немного. И в этот раз мы хотим улучшить свой результат. А бороться со смешанными командами, когда там большинство мужчин, нам сложно, – пояснила капитан команды, заместитель начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Наталья. Юркина

Сейчас женская команда из восьми человек уже готовится к участию в спортивном мероприятии:

- Ведем более активную жизнь, готовимся морально и физически.

По словам Натальи Юркиной, псковское УФАС уже четвертый год принимает участие в Эстафете на призы «Псковской правде». То есть антимонопольщики принимают участие с первого года, когда был возрожден забег для предприятий, что произошло в 2015-м году к юбилею Великой Победы.