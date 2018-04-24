Команда УФАС: Заявились на женский маршрут для улучшения результата

Команда Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области в этот раз зарегистрировалась на участие в Эстафете на призы «Псковской правды» в качестве исключительно женской команды.
- В этом году решили женским составом побежать. Мужчин в нашем коллективе немного. И в этот раз мы хотим улучшить свой результат. А бороться со смешанными командами, когда там большинство мужчин, нам сложно, – пояснила капитан команды, заместитель начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Наталья. Юркина
Сейчас женская команда из восьми человек уже готовится к участию в спортивном мероприятии:
- Ведем более активную жизнь, готовимся морально и физически.
По словам Натальи Юркиной, псковское УФАС уже четвертый год принимает участие в Эстафете на призы «Псковской правде». То есть антимонопольщики принимают участие с первого года, когда был возрожден забег для предприятий, что произошло в 2015-м году к юбилею Великой Победы.
- Это масштабное и очень хорошее мероприятие, которое способствует сплочению коллектива. И вообще весь город выходит на улицы. Нам это очень нравится. Поэтому участие в Эстафете стало приятной традицией для наших сотрудников, - отметила капитан команды.
К настоящему моменту на женский маршрут, состоящий из 8 этапов, помимо антимонопольщиков, заявились команды Арбитражного суда Псковской области, торговой сети «Книжица» и детского сада компенсирующего вида №17.
Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).
Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).
С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.
#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.
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