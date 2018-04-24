Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Великолукский мясокомбинат стал вторым в топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий

24 апреля 2018 года, 12:13

Специалисты «AnalyticResearchGroup» проанализировали более сотни российских компаний, занимающихся производством колбасных изделийс положительной выручкой от продаж. По результатам очередного обновления исследования рынка колбасы и колбасных изделий в РФ у 4 из ТОП – 10 крупнейших производителей колбасных изделий упала выручка от продаж, но есть и те, чьи показатели значительно улучшились.

Что касается крупнейших игроков рынка, в рейтинге лидером стало ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», на второй строчке расположилось ОАО «Великолукский мясокомбинат», на третьей позиции – ЗАО «Стародворские Колбасы».

Справочно: Компания относится к системообразующим предприятиям Псковской области, которое реализует проект с предполагаемым размером инвестирования в 100 млрд. рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самая крупная сеть доставки здорового питания в России поддержала Эстафету «Псковской правды»
Эстафету «Псковской правды» поддержала птицефабрика, выпускающая в месяц 1700 тонн продукции
Сотрудники турбюро «Континент» впервые выйдут на старт Эстафеты «Псковской правды»
Киберспортсмены выйдут на старт Эстафеты для разрушения стереотипов
Городская больница: Эстафета всегда дарит только положительные эмоции
Команда УФАС: Заявились на женский маршрут для улучшения результата
Команде птицефабрики «Псковская» пришлось заменить капитана на Эстафете «Псковской правды»
Партнером Эстафеты «Псковской правды» стала сеть магазинов «Улыбка радуги»
Михаил Ведерников заработал за год более 5,5 миллионов рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
24 апреля 15:28

«Магеллан» остается

К ноябрю в Пскове снесут страшные ларьки

Экономика / Туризм
18 апреля 10:33

Нескучное болото

Ведьмина метла, хатка бобров, трава для замужества – псковская топь выходит на большой туристический рынок

Экономика / Туризм
17 апреля 13:45

Праздник живота

Больше сотни гостей со вкусностями приедут в Псков