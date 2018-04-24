Великолукский мясокомбинат стал вторым в топ-10 крупнейших производителей колбасных изделий

Специалисты «AnalyticResearchGroup» проанализировали более сотни российских компаний, занимающихся производством колбасных изделийс положительной выручкой от продаж. По результатам очередного обновления исследования рынка колбасы и колбасных изделий в РФ у 4 из ТОП – 10 крупнейших производителей колбасных изделий упала выручка от продаж, но есть и те, чьи показатели значительно улучшились.

Что касается крупнейших игроков рынка, в рейтинге лидером стало ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», на второй строчке расположилось ОАО «Великолукский мясокомбинат», на третьей позиции – ЗАО «Стародворские Колбасы».

Справочно: Компания относится к системообразующим предприятиям Псковской области, которое реализует проект с предполагаемым размером инвестирования в 100 млрд. рублей.