Команде птицефабрики «Псковская» пришлось заменить капитана на Эстафете «Псковской правды»

Как рассказал «Псковской правде» менеджер по фирменной торговле компании Дмитрий Босяков, команда принимала участие в Эстафете в 2016 году. После перерыва решили попробовать снова.

Большинство участников команды целенаправленно бегом не занимаются, просто придерживаются здорового образа жизни. Предполагаемого капитана команды, любителя бега, из-за травмы пришлось заменить, несмотря на это настрой у работников фабрики боевой.

Сейчас команда, по словам Дмитрия Босякова, «морально и физически настраивается на забег».

- В ближайшие дни проведем собрание, примерим футболки, посмотрим, как встанем на Эстафете, - поделился планом подготовки к соревнованиям Дмитрий. - В этом году мы пробежим, посмотрим, как это будет выглядеть, затем составим план на следующий год.

Напомним, подать заявку на регистрацию в корпоративном или семейном забеге Эстафеты можно на сайте «Псковской правды» до 27 апреля. Заявки принимаются до 13 часов. Предприятия и организации могут выставить команды как на маршрут, состоящий из 5 этапов (в команде обязательно должны быть и женщины, и мужчины, в любом соотношении), так и на маршрут из 8 этапов (в командах должны быть только женщины или только мужчины).

Кроме того, второй год подряд на Эстафете состоится семейный забег. Команда должна состоять из папы (бежит 200 метров), мамы (бежит 100 метров) и ребенка не старше 11 лет (бежит 100 метров, дистанцию можно преодолевать при помощи родителей).

С 14 до 17 часов 27 апреля в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача нагрудных номеров. Их получение завершает регистрацию и обязательно для всех команд. За номерами может приехать один представитель команды. При себе он должен иметь подписанное всеми членами команды заявление о том, что за свою жизнь и здоровье во время Эстафеты они самостоятельно несут ответственность. Бумагу можно составить в произвольной форме.

#БегусПсковом – официальный хештег для тех, кто в день проведения Эстафеты будет отсутствовать в городе, но очень хочет принять участие в общем празднике. Достаточно 3 мая выставить свое фото с пробежки в «Фейсбуке», «Инстаграме» или «ВКонаткте» и сопроводить его этим хештегом. Самые яркие фото войдут в итоговый фоторепортаж, посвященный Эстафете.

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