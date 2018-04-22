Бесплатную экскурсию проведут сегодня в музее Ленина в Пскове

Псковский музей приглашает 22 апреля на День открытых дверей в музей-квартиру В.И. Ленина (ул. Ленина, 3).
Традиционно в день рождения вождя мирового пролетариата вход в музей-квартиру Ленина бесплатный.
Псковский музей приглашает 22 апреля на День открытых дверей в музей-квартиру В.И. Ленина (ул. Ленина, 3).
Традиционно в день рождения вождя мирового пролетариата вход в музей-квартиру Ленина бесплатный.
Как сообщили «Псковской правде» в Псковском музее, вв 13:00 по музею-квартире будет организована бесплатная сборная экскурсия.
Справки по тел.: 8 (8112) 72-47-69.