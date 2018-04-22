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Культура

Бесплатную экскурсию проведут сегодня в музее Ленина в Пскове

22 апреля 2018 года, 11:36

Псковский музей приглашает 22 апреля на День открытых дверей в музей-квартиру В.И. Ленина (ул. Ленина, 3).

Традиционно в день рождения вождя мирового пролетариата вход в музей-квартиру Ленина бесплатный.

Музей Ленина в Пскове расположен в квартире, где революционер снимал комнату во время проживания в Пскове.
Фото Псковского музея-заповедника.

Как сообщили «Псковской правде» в Псковском музее, вв 13:00 по музею-квартире будет организована бесплатная сборная экскурсия.

Справки по тел.: 8 (8112) 72-47-69.

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