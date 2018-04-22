Субботник на ветру: Псковичи убирали город во время шторма

В субботу, 21 апреля, в Пскове прошли ещё несколько организованных субботников. Жители города наводят порядок на своих территориях, даже несмотря на сильный ветер и дождь. Как ранее сообщала «Псковская правда», в этот день в городе было объявлено штормовое предупреждение.

Несмотря на это, более ста жителей и работников УО «Городская управляющая компания» вышли убирать территорию вдоль Ленинградского шоссе и Военного городка-3.

«Призыв навести порядок там, где живем, мы бросили жителям домов №№ 96, 98, 102, 119, 120, 123, - рассказала руководитель инициативной группы Марина Николаевна. - Погода планов не испортила, вышли помогать взрослые даже детки. Зато теперь глаз радуется. Хотелось бы, конечно, чтобы все, кто способен держать в руках грабли и лопату, выходили убираться там, где проживают. Будем надеяться, что на следующий год выйдет не восьмая часть жильцов, а гораздо больше».

Порядка 15 человек убрали участок улицы Розы Люксембург от дома №5 до дома №11 по Ольгинской набережной. По словам депутата округа №6 Александра Баева, теперь важно сохранить порядок.

Территорию, прилегающую к своим объектам и часть городской убирали сотрудники ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России. Жители дома №62 по улице Инженерная также навели порядок в своем дворе.