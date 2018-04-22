Пилорама, два дома и квартира горели за сутки в Псковской области

В субботу, 21 апреля, в Псковской области зарегистрировано четыре пожара, на тушение которых выезжали сотрудники МЧС.

В 13:27 поступило сообщение о возгорании здания пилорамы по адресу: Великолукский район, Пореченская волость, д. Борки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 15:58 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: Невельский район, Туричинская волость, д. Туричино. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единицы техники, 3 человека.

В 16:16 года поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

В 22:53 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Красногородский район, Красногородская волость, д. Асипихино. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.