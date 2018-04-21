Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Безопасность

Массовые проверки ждут завтра псковских водителей

21 апреля 2018 года, 09:39

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 22 и 23 апреля 2018 года запланировано проведение массовых проверок водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову

Основные цели мероприятия: выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Места проведения массовых отработок:

• 22.04.18г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин – Октябрьский проспект – улица Вокзальная;

• 22.04.18г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. – улица Инженерная – улица Труда;

• 23.04.18г. – с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. – Рижский проспект (Телецентр);

• 23.04.18г. – с 13 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. – Рижский проспект – улица Киселева.             

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области объявлено штормовое предупреждение
Пять ножевых ранений нанес брат брату в Дедовичском районе
До 15 градусов тепла и кратковременные дожди обещают в регионе
В буклет «Есть по-псковски» попал «Мужчина на кухне»
С этого года граждан обязали убирать сухую траву со своих участков
Уже больше 70 случаев пала травы зарегистрировали в Псковской области
Газ в Пушкинские Горы и Новоржев придет к 2020 году
В Псковской области поищут руководителя Фонда капремонта
Кубок абсолютного чемпиона вручат одному из малышей на празднике «Маленький чемпион»

Комментарии

Авторизация
No comments

Транспорт
24 января 09:42

ДТП без ГИБДД

Как получить страховую выплату, оформляя дорожное происшествие без вызова полиции (ИНФОГРАФИКА)