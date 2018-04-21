Массовые проверки ждут завтра псковских водителей

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 22 и 23 апреля 2018 года запланировано проведение массовых проверок водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову

Основные цели мероприятия: выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Места проведения массовых отработок:

• 22.04.18г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 40 мин – Октябрьский проспект – улица Вокзальная;

• 22.04.18г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. – улица Инженерная – улица Труда;

• 23.04.18г. – с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. – Рижский проспект (Телецентр);

• 23.04.18г. – с 13 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. – Рижский проспект – улица Киселева.