В Псковской области объявлено штормовое предупреждение

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в 07.30 получено штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении:

«С периода 10 – 13 часов ожидается усиление З, СЗ ветра порывы 15-18 м/с», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».