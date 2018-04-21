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Происшествия / ЧП

Пять ножевых ранений нанес брат брату в Дедовичском районе

21 апреля 2018 года, 09:11

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 40- летнего жителя Дедовичского района, который в ходе ссоры нанес 5 ударов ножом своему брату, сообщили в прокуратуре района.

Порховским МСО СУ СК России он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры со своим родным братом, нанес ему не менее 4 ударов ножом в область грудной клетки, и не менее 1 удара в брюшную полость, от чего последний скончался на месте.

Уголовным кодексом за совершение данного преступления, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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