В буклет «Есть по-псковски» попал «Мужчина на кухне»

Буклет проекта Медиахолдинга Псковской области «Есть по-псковски» в этом году дополнен информацией об известном кулинарном проекте «Мужчина на кухне». Как сообщает корреспондент «Псковской правды», об этом рассказала начальник отдела спецпроектов «Медиа-холдинга Псковской области» Ирина Маяковская, выступая с презентацией проекта «Есть по-псковски» на Международном ЭтноГастрономическом Форуме, который проходит сегодня в Пскове.

Ирина Маяковская напомнила, что интернет-проект Псковского агентства информации «Есть по-псковски» посвящен секретам местной кухни, а также человеческим судьбам и удивительным жемчужинам Псковской земли. В каждом выпуске проекта — рассказ о местном жителе, рецепт и видео-версия.

- В выпусках проекта мы рассказывали о том, как живут и что едят на Талабских островах, о жителях побережья Чудского озера и их особой кухне, о кухне финно-угорского народа сето, проживающего в Эстонии и Печорском районе, поделились рецептами дворянской кухни имения Алтун Новоржевского района и самой известной усадьбы Псковщины — Михайловское в Пушкиногорском районе, а также заглянули на кухню Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. – рассказала начальник отдела спецпроектов.

В 2017 году «Есть по-псковски» впервые вышел в печатной версии в виде буклета-книжки. Издание его, как и в этом году, было приурочено к Международному этногастрономическому форуму «Вкус без границ». Выпуск востребован не только внутри региона, но и за его пределами. Что демонстрирует опыт всероссийских и Международных выставок.

Буклет «Есть по-псковски» знакомит с местными брендами. Здесь представлены псковская минеральная вода, псковский сбитень, пряник, мёд и продукция фермерских хозяйств Псковской области. Также буклет поможет определиться с тем, где в Пскове и области вкусно поесть.

- В этом году в буклет «Есть по псковски» дополнен информацией об известном кулинарном проекте ПАИ «Мужчина на кухне». Проект «Мужчина на кухне» реализуется на сайте Псковского агентства информации с 2015 года. За это время его участниками стали несколько десятков известных псковичей. Каждая публикация содержит подробный рецепт, проиллюстрированный фотографиями. Следуя ему, вполне реально приготовить блюдо не хуже, чем участники проекта! , - сообщила Ирина Маяковская

Также в буклете «Есть по-псковски» содержится информация о местных гастрономических праздниках, на которых стоит побывать. Одним из таких крупных проектов реализуемый на данный момент Медиа-холдингом является «Медовый фестиваль».

- Мы намерены продолжать развитие проекта «Есть по-псковски». Планируется обновление информации новыми рецептами, рассказами о псковских продуктах и брендах. И готовы к сотрудничеству, - отметила Ирина Маяковская.