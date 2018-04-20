С этого года граждан обязали убирать сухую траву со своих участков

С этого года правила противопожарного режима обязывают владельцев производить уборку сухой травы и покос на своих участках. А на примыкающих к лесу участках производить опашку. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в пресс-центре "Псковской правды".

В идеале сухую траву с участка нужно собрать и вывести. Но если вы все-таки решили собранную траву сжечь, Владимир Якунин напомнил правила. Во-первых, костер можно разводить на расстоянии 50 метров от домов и хозпостроек. Территоррия вокруг костра на 25-30 метров должна быть очищена от горючих материалов. Под рукой обязательно должны быть мобильный телефон и средства защиты. И прежде, чем сжигать траву, изучите прогноз погоды, убедитесь, что в ближайшее время не ожидается сильного ветра.