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Происшествия

Уже больше 70 случаев пала травы зарегистрировали в Псковской области

20 апреля 2018 года, 14:31

Уже 71 случай пала травы зарегистрировали в Псковской области с начала пожароопасного сезона, который начался с 28 марта. Об этом рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в пресс-центре "Псковской правды". Первый пал травы зарегистрировали 8 апреля. 

По словам Якунина, ведомство проводит профилактические рейды и сходы граждан, раздает листовки, печатает заметки в СМИ. 27 человек привлекли к административной ответственности. 

Административным кодексом предусмотрена ответственность за пал травы: штрафы для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 6 до 15 тысяч, для юридических от 150 до 200 тысяч рублей. Во время введения особого противопожарного режима на территории региона штрафы вырастают в два раза. В прошлом году такой режим на несколько дней вводили в конце мая в четырех районах Псковской области. 

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