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Общество / Коммуналка

Газ в Пушкинские Горы и Новоржев придет к 2020 году

20 апреля 2018 года, 09:43

«Газифицировать район кто только не обещал! Любой губернатор перед выборами. И вот сменились Михайлов, Кузнецов, Турчак, а газа у нас как не было, так и нет. Между тем район наиболее развит в туристическом отношении, люди из столиц и на целое лето приезжают (и привозят нам свои деньги). Могло бы приезжать их куда больше. Да и мы, местные, долго ли будем терпеть? Дайте газа!»

Этот вопрос от Ольги Семёновны из Пушкинских Гор поступил на прямую линию с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась в редакции «Псковской правды» 2 марта. Ответы на вопросы, которые требовали проработки, продолжают поступать в редакцию. Издание 13 апреля получило письмо за подписью Елены Пилипенко, председателя областного комитета по тарифам и энергетики:

«Газификация Псковской области осуществляется поэтапно в соответствии с утвержденной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Псковской области в рамках Программы развития газификации Псковской области, разработанной администрацией области совместно с ПАО «Газпром».

Согласно схеме газоснабжение населенных пунктов Опочецкого и Пушкиногорского районов предполагается от перспективного газопровода-отвода «Новоржев - Пушкинские Горы - Опочка».

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2016-2020 годы за счет средств ПАО «Газпром» предусмотрено проектирование и строительство объектов газоснабжения: «Газопровод-отвод и ГРС Новоржев» и «Газопровод-отвод и ГРС Пушкинские Горы» и межпоселковых газопроводов от соответствующих ГРС до населенных пунктов Новоржев и Пушкинские Горы в 2016-2020 годах».

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