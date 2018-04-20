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Общество / Коммуналка

В Псковской области поищут руководителя Фонда капремонта

20 апреля 2018 года, 09:34

Трехлетний договор с руководителем Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергеем Макарченко истек, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение этой должности. Эта информация появилась 19 апреля после заседания правления регионального оператора под руководством председателя Государственного комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова.

В совещании приняли участие члены правления: руководитель Контрольного управления администрации области Татьяна Смирнова, первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова, исполняющий обязанности генерального директора Фонда Сергей Макарченко, представители Госкомитета по делам строительства и ЖКХ и сотрудники Фонда.

Члены правления рассмотрели и утвердили отчет работы Регоператора за прошлый год и годовой бухгалтерский баланс, которые будут опубликованы на сайте организации. По данным Фонда, в Псковской области в 2017 году завершен и принят капитальный ремонт 301 многоквартирного дома на общую сумму более 540 млн рублей. На объектах было выполнено 611 различных работ: отремонтированы фасады, крыши, системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, фундаменты, заменены лифты. Собираемость взносов на капитальный ремонт в прошлом году составила 75%. В настоящий момент, как отметили на заседании, этот показатель вырос до 76%.

Заслушав информацию, члены правления приняли решение проконтролировать прошлогоднюю работу Фонда с помощью очередного аудита, который ежегодно проводится в организации в соответствии с ее уставом.

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