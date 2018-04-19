Кубок абсолютного чемпиона вручат одному из малышей на празднике «Маленький чемпион»

В четверг, 19 апреля, открылась запись на участие в празднике «Маленький чемпион». Он состоится 20 мая в спорткомплексе «Олимп» («двойка» за Ледовым дворцом). К участию приглашаются малыши в возрасте от 6 до 24 месяцев. На старт выйдут 84 участника, им предстоит ползком преодолеть 10 метров. Организаторы предусмотрели 14 забегов, самый-самый быстрый малыш получит кубок абсолютного чемпиона.

Для участия в празднике необходимо вырезать купон из еженедельника «Комсомольская правда» и внести оргвзнос в размере 300 рублей. Также уже в день праздника необходимо подтвердить свое участие непосредственно в «Олимпе» с 10:00 до 10:30.

На площадке пройдут конкурсы командного стиля и командных газет, а также забег пап. Гостей праздника также ждут мастер-классы и концертные номера.