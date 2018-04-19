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Эстафета «Псковской правды»

Участники семейного забега на эстафете 3 мая пробегут 400 метров за Победу

19 апреля 2018 года, 15:31

Продолжается приём заявок на эстафету «Псковской правды». Традиционно в канун Дня Победы она проходит в центре Пскова и собирает тысячи жителей области на большой спортивный праздник, рекорды которого посвящены Победе в Великой Отечественной войне. Традиция проведения эстафеты в Пскове не прерывалась с 1945-го года.

В прошлом году в программу эстафеты впервые включили семейный забег. На этот раз самые спортивные семьи региона вновь выйдут на беговую дорожку.

Эстафета состоится 3 мая. Заявки от участников семейного забега принимаются до 13 часов 27 мая. Семейная команда должна состоять из трех человек: папа, мама, ребенок (родившийся не ранее 2007 года). При подаче заявки необходимо указать имена членов команды и номер телефона капитана. Форма для подачи заявки опубликована здесь.

С 14 до 17 часов 27 мая в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, 5а) состоится выдача номеров. Их получение является обязательным, участники без нагрудного номера не будут допущены на старт.

После получения нагрудного номера остается самая приятная часть – подойти к 14:30 на Октябрьскую площадь, откуда стартует забег. Самые яркие моменты эстафеты прошлого года можно посмотреть в фоторепортаже.

Старт и финиш семейного забега на Октябрьской площади. Папа пробегает 200 метров (от Октябрьской площади до магазина «Связной»). Мама пробегает 100 метров (в обратном направлении от магазина «Связной» до кафе «Васаби»). Ребенок бежит 100 метров (от кафе Васаби» до Октябрьской площади). Свою часть маршрута ребенок может преодолевать как самостоятельно, так и при помощи родителей. Посмотреть маршрут.

Самый младший участник семейной команды может быть любого возраста, но не старше 11 лет.
Фото Андрея Степанова.

Также открыта регистрация на корпоративный забег, в котором могут принять участие команды от организаций и предприятий любой формы собственности. Команды корпоративного должны состоять из 5 человек (мужчины и женщины в любом соотношении) или из 8 человек (только мужчины или только женщины). Участие в эстафете бесплатное. Заявки принимаются тут. Подробности в специальном разделе на нашем сайте.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

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