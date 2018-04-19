За три месяца этого года в Псковской области родились 18 детей из пробирки

С начала года 44 процедуры ЭКО провели пациенткам из нашей области. Такие цифры прозвучали сегодня, 19 апреля, в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной проблемам искусственных репродуктивных технологий. После этих процедур 18 детей родились у 14 женщин.

По статистике, обычно вторая по счету процедура ЭКО оказывается самой результативной.

С 2006 года процедура ЭКО входит в систему обязательного медицинского страхования. Направление на процедуру можно получить в областном Комитете по здравоохранению. Женщина имеет право на две попытки в год. Наша область заключила договора с семью клиниками в Петербурге и одной в Пскове. Также пациентка вправе самостоятельно выбирать клинику в любом регионе РФ.