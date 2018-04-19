400 направлений на ЭКО выдадут в Псковской области в этом году

Клинику, в которой женщина будет делать процедуру, она вправе выбрать сама. Об этом рассказали доктора, сегодня, 19 апреля, в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной проблемам искусственных репродуктивных технологий.

С проблемой бесплодия, по статистике, сталкиваются 15-20% всех супружеских пар. Если беременность не наступает в течение года, это повод обратиться к доктору. Лечащий врач должен установить причину бесплодия в течение 3-6 месяцев. Эти сроки прописаны Минздравом. Если коррекция невозможна, пациентку должны направить на ЭКО.

Среди причин, вызывающих бесплодие, доктора называют ранние аборты и непролеченные вовремя инфекции. Также врачи не советуют откладывать беременность на более поздний срок, так как с возрастом фертильность снижается.