Руководство Псковской области два дня проведет в Калининграде

Делегация Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым находится с двухдневным официальным визитом в Калининградской области. В состав делегации вошли председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова и главные врачи детской и взрослой поликлиник города Пскова Эльвира Мелех и Галина Неваленная.

Главная цель визита — подписание Плана мероприятий по реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительством Калининградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставят врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Церемонии будет предшествовать двусторонняя встреча руководителей регионов.

Кроме того, в программу официальной поездки вошли встречи руководителей органов исполнительной власти Псковской области с представителями Министерств культуры и здравоохранения Калининградской области, посещение социальных и культурных объектов.