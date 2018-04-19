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Общество

Руководство Псковской области два дня проведет в Калининграде

19 апреля 2018 года, 10:07

Делегация Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым находится с двухдневным официальным визитом в Калининградской области. В состав делегации вошли председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова и главные врачи детской и взрослой поликлиник города Пскова Эльвира Мелех и Галина Неваленная.

Главная цель визита — подписание Плана мероприятий по реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительством Калининградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставят врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Церемонии будет предшествовать двусторонняя встреча руководителей регионов.

Кроме того, в программу официальной поездки вошли встречи руководителей органов исполнительной власти Псковской области с представителями Министерств культуры и здравоохранения Калининградской области, посещение социальных и культурных объектов.

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