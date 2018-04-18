Александр Котов поблагодарил органы местного самоуправления за нелегкую, но нужную работу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от своего имени и от коллег по региональному парламенту поблагодарил глав муниципалитетов, сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления, ветеранов МСУ «за нелегкую, но нужную работу» и поздравил с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления.

«Это профессиональный праздник тех, кто работает непосредственно с людьми, кто ближе всех к людям и сталкивается с проблемами, с которыми они обращаются в органы местного самоуправления, - сказал Александр Котов на торжественном собрании в Псковском драмтеатре. Спикер регионального парламента подчеркнул, что жители муниципалитетов обращаются к местным властям «независимо от того, чьи это полномочия»: «Люди понимают, что у них на территории есть представитель власти, и со всеми проблемами идут к нему».

«Вам приходится работать в непростых условиях, - отметил спикер областного Собрания. - Зачастую не хватает финансирования — мы это признаем — на самые неотложные нужды, не хватает человеческих ресурсов. Тем не менее, вы каждый день выполняете свою работу, встречаетесь с людьми, разговариваете с ними глядя другу другу в глаза, всячески старайтесь помочь исходя из ваших возможностей, а зачастую — за пределами этих возможностей».

Напомним, что Александр Котов свою политическую биографию начал на посту главы администрации Стругокрасненского района. Кроме того, работая заместителем главы администрации Псковской области, он курировал вопросы местного самоуправления.

«На бесценный опыт работы в местном самоуправлении я неоднократно опирался в моей дальнейшей работе на разных должностях, - рассказал Александр Котов корреспонденту «Псковской правды». - Этот опыт уникален, его ни с чем нельзя сравнить. Это каждодневное общение с людьми, глаза в глаза, это ответственность перед ними за каждое твое решение. Я желаю, чтобы те, кто сейчас работает в органах местного самоуправления, умели разговаривать со своими жителями, умели их слушать и решали проблемы людей, используя все свои возможности и умения».