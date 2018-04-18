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Культура

Сувениры к Ганзе создают в колонии под Псковом

18 апреля 2018 года, 15:15

Осужденные ИК-3 изготавливают сувенирную продукцию с символикой города Пскова в преддверии Международных Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе УФСИН России по псковской области.

Колония расположена в поселке Идрица. Организован участок, на котором осужденные, «проявляя особый творческий подход», начали изготавливать сувенирную продукцию, которая будет представлена гостям и жителям города в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней.

Изготовление сувениров позволило устроить на работу девять осужденных.
Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области.

«Это направление позволяет не только лично поучаствовать в подготовке к такому масштабному фестивалю, но и расширить спектр выпускаемой продукции учреждением на участке по обработке древесины, а также создать дополнительные рабочие места для осужденных и увеличить объемы производства», - отмечают в УФСИН.

В список выпускаемой продукции вошли нарды, шкатулки, шахматы, дачная мебель, разделочные доски и картины. На все изделия художники-осужденные наносят символику предстоящего праздника.

Нарды стали ганзейским сувениром.
Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области.

Всего на участке трудоустроено 9 человек, заработную плату осужденные получают в соответствии с минимальным размером оплаты труда в Российской Федерации.

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