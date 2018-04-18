Сувениры к Ганзе создают в колонии под Псковом

Осужденные ИК-3 изготавливают сувенирную продукцию с символикой города Пскова в преддверии Международных Ганзейских дней. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе УФСИН России по псковской области.

Колония расположена в поселке Идрица. Организован участок, на котором осужденные, «проявляя особый творческий подход», начали изготавливать сувенирную продукцию, которая будет представлена гостям и жителям города в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней.