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Политика / Власть

Михаил Ведерников - работникам и депутатам местного самоуправления: Спасибо за неравнодушное отношение к нуждам каждого человека

18 апреля 2018 года, 16:27

Торжественное собрание Совета муниципальных образований Псковской области в честь Всероссийского Дня местного самоуправления, прошло в Псковском драматическом театре. В мероприятии приняли участие главы муниципалитетов области, депутаты представительных органов, муниципальные служащие, ветераны органов местного самоуправления и приглашенные, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации региона.

От имени врио губернатора Михаила Ведерникова депутатов, работников и ветеранов местного самоуправления поздравил заместитель главы региона Николай Цветков.

«Все, что нужно обычному человеку: свет, тепло, вода, лечение, обучение детей, чистота и порядок в населенных пунктах, хорошие дороги, организация культурного отдыха — не может быть решено без активного участия органов местного самоуправления. Позвольте сегодня, в наш общий профессиональный праздник, сказать вам большое спасибо за неравнодушное отношение к нуждам каждого человека, за то, что вы работаете над тем, чтобы люди жили лучше. Уверен, что в своей деятельности вы всегда руководствуетесь потребностями людей и учитываете их мнение в принятии каждого управленческого решения», — передал слова благодарности главы региона Николай Цветков.

От имени врио губернатора Николай Цветков поблагодарил присутствующих за многолетний труд и личный вклад в развитие местного самоуправления и пожелал всем руководителям ОМС уверенности в собственных силах, активной поддержки местных жителей и конкретных результатов в работе на благо людей.

Напомним, по инициативе Михаила Ведерникова приняты поправки в областной бюджет в связи с получением более 1,5 млрд рублей дотаций на развитие социальной сферы и реализацию инфраструктурных проектов. Большая их часть будет направлена в муниципалитеты регионаю Для дальнейшего обеспечения «майских Указов» Президента заработная плата работников бюджетной сферы будет проиндексирована, планиуется открыть новые места в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет, получено финансирование на новые фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы. Дотации также пойдут на ремонт дорожной сети: почти 50 млн рублей будет направлено на ремонт региональных дорог и 212 млн рублей — на увеличение дорожного фонда. Кроме того, индексация зарплат будет произведена и на уровне муниципалитетов.

День местного самоуправления в России установлен Указом Президента РФ в 2012 году и празднуется 21 апреля.

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