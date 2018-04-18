Благоустройство территории вокруг новой школы в Великих Луках начнут на следующей неделе

С 23 апреля строители начнут благоустройство вокруг новой школы в Великих Луках. Работы первоначально планировалось начать после майских праздников, однако погода позволяет начать приводить территорию в порядок раньше срока. Об этом "Псковской правде" сообщил директор подрядной организации Анатолий Палкин.

Будут устроены подъезды к школе, установлено ограждение вокруг школьной территории, уложен асфальт и брусчатку, высажены кустарники и деревья. Добавим, что пришкольная территория включает стадион с футбольным полем, беговую дорожку, спортплощадку и игровые площадки для младших школьников.

«Строители уложат более 6 тыс квадратных метров асфальта, более 4 тыс „квадратов“ брусчатки. На футбольном поле будет спортивный газон, а на беговой дорожке — специальное безопасное покрытие — урепол. Общая стоимость работ составляет более 30 млн рублей», — рассказал Анатолий Палкин.

В здании школы все строительные работы завершены. Ведется расстановка мебели и наладка оборудования.

Напомним, что работы по созданию новой школы в Великих Луках находятся на личном контроле у врио губернатора Михаила Ведерникова.

Возведение нового корпуса средней общеобразовательной школы № 6 в Великих Луках идет в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы». Трехэтажное здание рассчитано на 825 мест. В нем разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года, а уже летом в ней будет работать пришкольный лагерь.

Это будет вторая новая школа, построенная в регионе за последние 25 лет.