Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в работе по развитию здравоохранения в Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по вопросу снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, сообщает пресс-служба администрации области. Заседание состоялось во вторник, 17 апреля, в Москве под руководством вице-премьера Ольги Голодец. От региона в работе также приняла участие первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Михаил Ведерников доложил Ольге Голодец о выстроенной в регионе маршрутизации и системе оказания медицинской помощи людям с болезнями системы кровообращения. По его словам, действующие в области региональный сосудистый центр в Пскове и два первичных сосудистых отделения — на базе Великолукской и Островской межрайонных больниц охватывают порядка 98% взрослого населения региона. Деятельность сосудистых центров позволила снизить смертность населения от ССЗ, повысить продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию в регионе. Однако существует проблема своевременности доставки пациентов в профильные медучреждения, отметил врио губернатора. Кроме того, имеет место позднее обращение за медицинской помощью, что является следствием низкой информированности населения об основных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.

Для решения этой проблемы в Псковской области разработан план дополнительных мероприятий по снижению смертности от болезней сердечно-сосудистой системы на 2018 год, направленный на повышение доступности и усиление работы первичного звена. По словам главы региона, к профилактической работе и информированию населения о первых признаках инсультов и инфарктов будут активно привлекать волонтеров и общественные организации. Кроме того, планируется расширить круг диспансерного наблюдения пациентов, имеющих хронические заболевания.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость продолжать укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений, ФАПов и домовых хозяйств специализированным оборудованием и попросил Ольгу Голодец поддержать Псковскую область в этом вопросе.

Глава региона попросил продлить участие региона в федеральной программе по обновлению парка машин скорой помощи и выделить дополнительно 14 карет.

Вице-премьер заявки администрации Псковской области одобрила и дала соответствующие поручения Министерству здравоохранения РФ.

Также она озвучила ряд рекомендаций по совершенствованию маршрутизации больных с ССЗ, поставила задачу усилить работу по обеспечению учреждений первичного звена медицинскими кадрами и разработать с этой целью дополнительные меры поддержки.

Михаил Ведерников поблагодарил Ольгу Голодец за внимание и поддержку, которую она оказывает Псковской области. Добавим, что в рамках работы по снижению смертности в регионе и модернизации сферы здравоохранения по инициативе главы региона и при поддержке Правительства РФ Псковская область участвует в этом году в трех федеральных проектах: по приобретению модульных ФАПов, мобильных комплексов и оснащению детских поликлиник.