Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Эстафета «Псковской правды»

Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стало Псковское отделение ПАО Сбербанк

18 апреля 2018 года, 13:17

«Псковская правда» представляет партнеров и спонсоров легкоатлетической Эстафеты, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Традиционно маршруты Эстафеты пролягут по центральным улицам города. В этом году забеги состоятся 3 мая. Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стало Псковское отделение ПАО Сбербанк.


ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк - ключевой кредитор национальной экономики, он занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из более 1,3 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.

Псковское отделение 8630 Сбербанка России работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Напомним, продолжается регистрация команд на корпоративный и семейный забеги Эстафеты. Командам предприятий в составе 5 человек предстоит преодолеть маршрут длиной 1418 метров по Октябрьскому проспекту – по метру за каждый день войны. Семейные команды должны состоять из трех участников. Папа бежит 200 метров, мама – 100 метров, ребенок (не старше 11 лет) еще 100 метров. Свой участок дистанции ребенок может преодолевать как самостоятельно, так и при помощи родителей.

Подробнее о проведении Эстафеты и форма заявки ЗДЕСЬ.

СПРАВКА

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»

«Везёт» сервис заказа такси

ОАО «Псковский хлебокомбинат»

OlimpFood - доставка здоровой еды

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Котов поблагодарил органы местного самоуправления за нелегкую, но нужную работу
Михаил Ведерников - работникам и депутатам местного самоуправления: Спасибо за неравнодушное отношение к нуждам каждого человека
Сувениры к Ганзе создают в колонии под Псковом
Благоустройство территории вокруг новой школы в Великих Луках начнут на следующей неделе
Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в работе по развитию здравоохранения в Псковской области
Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете
В Пскове скончалась инженер Любовь Щеглова
К Ганзейским дням псковские ларьки будут приведены в соответствие с архитектурными требованиями
Александр Кузьмин вернулся с юга с медалями

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!
Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стало Псковское отделение ПАО Сбербанк
Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете
Беги с нами!
Сокращено количество участников в командах предприятий на эстафете «Псковской правды»
«Псковская правда» запустила посвященный эстафете спецраздел на своем сайте

Посмотреть весь сюжет

Эстафета «Псковской правды»
13 апреля 14:15

Беги с нами!

Сокращено количество участников в командах предприятий на эстафете «Псковской правды»