«Псковская правда» представляет партнеров и спонсоров легкоатлетической Эстафеты, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Традиционно маршруты Эстафеты пролягут по центральным улицам города. В этом году забеги состоятся 3 мая. Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стало Псковское отделение ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк - ключевой кредитор национальной экономики, он занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из более 1,3 тыс. офисов по обслуживанию клиентов.

Псковское отделение 8630 Сбербанка России работает на территории Псковской области, филиальная сеть насчитывает около 100 точек обслуживания клиентов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Напомним, продолжается регистрация команд на корпоративный и семейный забеги Эстафеты. Командам предприятий в составе 5 человек предстоит преодолеть маршрут длиной 1418 метров по Октябрьскому проспекту – по метру за каждый день войны. Семейные команды должны состоять из трех участников. Папа бежит 200 метров, мама – 100 метров, ребенок (не старше 11 лет) еще 100 метров. Свой участок дистанции ребенок может преодолевать как самостоятельно, так и при помощи родителей.

Подробнее о проведении Эстафеты и форма заявки ЗДЕСЬ.