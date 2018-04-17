Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете

Эстафета – большой праздник для города. Традиция ее проведения не прерывалась ни разу с 1945-го года. В советские годы в забегах обязательно участвовали спортивные общества предприятий. Эту традицию мы возродили три года назад к 70-летию Великой Победы. С нами бегут сотрудники и работники заводов, библиотек, архивов, коммерческих организаций, крупных корпораций, государственных ведомств и учреждений. Для нас очень важно и ценно, что участников, команд с каждым годом становится все больше.