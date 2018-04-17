Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете

Эстафета – большой праздник для города. Традиция ее проведения не прерывалась ни разу с 1945-го года. В советские годы в забегах обязательно участвовали спортивные общества предприятий. Эту традицию мы возродили три года назад к 70-летию Великой Победы. С нами бегут сотрудники и работники заводов, библиотек, архивов, коммерческих организаций, крупных корпораций, государственных ведомств и учреждений. Для нас очень важно и ценно, что участников, команд с каждым годом становится все больше.
Организаторы эстафеты не ограничивают участников забега в использовании корпоративной символики. Она может присутствовать в экипировке команды, а также в реквизите групп поддержки. Участие в эстафете бесплатное, и является хорошей возможностью для продвижения компании на областном уровне.
Напомним, для участия в корпоративном забеге необходимо собрать команду из 5 человек (обязательно, как мужчины, так и женщины, соотношение любое). Также открыта регистрация для семейных команд: папа, мама и ребенок не старше 11 лет. Ответы на наиболее часто возникающие вопросы.
Заявки принимаются ТУТ.
Генеральные партнеры:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Партнеры:
Сеть магазинов «Улыбка радуги»
Общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про»