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Эстафета «Псковской правды»

Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете

17 апреля 2018 года, 17:24
Продолжается регистрация участников корпоративного и семейного забегов легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда». Кроме медалей и грамот, команда, показавшая лучшее время в забеге для предприятий, получит сертификат на публикацию в еженедельнике «Псковская правда – Вече».

Эстафета – большой праздник для города. Традиция ее проведения не прерывалась ни разу с 1945-го года. В советские годы в забегах обязательно участвовали спортивные общества предприятий. Эту традицию мы возродили три года назад к 70-летию Великой Победы. С нами бегут сотрудники и работники заводов, библиотек, архивов, коммерческих организаций, крупных корпораций, государственных ведомств и учреждений. Для нас очень важно и ценно, что участников, команд с каждым годом становится все больше.

Александр Машкарин, директор государственного Медиахолдинга Псковской области

Организаторы эстафеты не ограничивают участников забега в использовании корпоративной символики. Она может присутствовать в экипировке команды, а также в реквизите групп поддержки. Участие в эстафете бесплатное, и является хорошей возможностью для продвижения компании на областном уровне.

Эстафета состоится 3 мая на центральных улицах Пскова.
Фото Андрея Степанова.

Напомним, для участия в корпоративном забеге необходимо собрать команду из 5 человек (обязательно, как мужчины, так и женщины, соотношение любое). Также открыта регистрация для семейных команд: папа, мама и ребенок не старше 11 лет. Ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Заявки принимаются ТУТ.

КСТАТИ

Генеральные партнеры:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

ПАО «Ростелеком»

Генеральный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Сеть магазинов «Улыбка радуги»

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