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Общество

В Пскове скончалась инженер Любовь Щеглова

17 апреля 2018 года, 16:41

Умерла Любовь Тимофеевна Щеглова. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Любовь Тимофеевна стояла у истоков строительного факультета Псковского филиала Ленинградского политехнического института, - рассказал общественник. - Проработала на кафедре строительных конструкций и материалов более 20 лет.

Занималась разработкой и применением методических пособий, оказывала техническую помощь в решении инженерно-строительных проблем предприятий стройиндустрии Пскова и области, вела лабораторные работы, курсовое и дипломное проектирование.

Ее детищем была специализация и дипломирование по направлению «Технология производства железобетонных изделий» и за период работы она обучила и выпустила в профессиональную среду не одну сотню студентов.

Светлая память. Помним, любим, скорбим».

Любовь Щеглова занималась проблемами строительной индустрии Псковской области.
Фото предоставлено Николаем Мельковым.

Прощание с Любовью Щегловой состоится 19 апреля в церкви Богоявления (ул. Герцена, 7) в 11 часов.

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