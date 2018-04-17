В Пскове скончалась инженер Любовь Щеглова

Умерла Любовь Тимофеевна Щеглова. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Любовь Тимофеевна стояла у истоков строительного факультета Псковского филиала Ленинградского политехнического института, - рассказал общественник. - Проработала на кафедре строительных конструкций и материалов более 20 лет.

Занималась разработкой и применением методических пособий, оказывала техническую помощь в решении инженерно-строительных проблем предприятий стройиндустрии Пскова и области, вела лабораторные работы, курсовое и дипломное проектирование.

Ее детищем была специализация и дипломирование по направлению «Технология производства железобетонных изделий» и за период работы она обучила и выпустила в профессиональную среду не одну сотню студентов.

Светлая память. Помним, любим, скорбим».