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Экономика

К Ганзейским дням псковские ларьки будут приведены в соответствие с архитектурными требованиями

17 апреля 2018 года, 16:39

К Ганзейским дням все объекты нестационарной торговли в Пскове будут приведены в соответствие с архитектурными требованиями к внешнему виду. Как передает корреспондент «Псковской правды». об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

По его словам, ни одни торговый объект не снесен. «По всем объектам нестационарной торговли заключены или заключаются договора на семь лет. Единственное условие- до ноября 2018 года изменить их архитектурный вид в соответствии с утвержденным по городу Пскову», - сообщил Аркадий Мурылев.

По его словам, если архитектурный вид не будет соответствовать требованиям, то договор расторгается. «Что касается «Магеллана», то тоже есть проект. Павильон останется, но не в таком виде, который сейчас есть», - рассказ бизнес-омбудсмен.

Аркадий Мурылев напомнил, что проблемные вопросы по этой теме позволил снять приказ комитета по экономике Псковской области, «который позволяет ввести единообразный порядок размещения объектов нестационарной торговли на территории региона»: «В новом приказе новом все прописано: и то, договор заключается на срок не менее 7 лет, и что схема размещения бессрочная и не надо ее каждый раз утверждать, и что пролонгация договоров будет без конкурса. Поэтому сейчас работа ведется по муниципалитетам, чтобы внедрить эти условия на территории всей области».

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