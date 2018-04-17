Александр Кузьмин вернулся с юга с медалями

Лидер и создатель движения ProSport60 Александр Кузьмин успешно завершил участие в двух беговых состязаниях на юге страны. В соревнованиях в Геленджике «Дуб» он занял первое место, а спустя пару неделю в состязания в Новороссийске «Маркотх» взял серебряную медаль.

Спортсмен рассказал, что его участие в соревнованиях носит не только спортивный интерес: на них он набирается опыта для проведения Кубка ProSport по пересеченной местной в Псковской области.

«В этом году нас ждут пять этапов, море сюрпризов и еще более качественных инфраструктурных решений: от еды и музыки до перекрытия центральных улиц и бесплатного участия. Наши соревнования растут. И могу отметить, что даже по российским меркам у нас есть свои точки роста – например, мы единственные, кто в итоговом зачете делит профессионалов и любителей, что безусловно позволяет иметь спортивные интерес к стартам и тем, кто только начал осваивать бег по пересеченной местности».

Первый этап Кубка пройдет в Пскове 20 мая. Старт будет дан от сквера ПсковГУ.