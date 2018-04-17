Ночной забег состоится в Пскове

В Пскове 20 апреля в 20.00 от Троицкого моста стартует не соревновательный бесплатный «Ночной забег», организованный региональными командами проектов «ПроРФ» и «Трезвая Россия». Мероприятие направлено на сплочение людей, которые увлекаются бегом.

«Мы хотим проверить беговое коммьюнити города на прочность и открыть новый беговой сезон. На ночном забеге каждый сможет увидеть, как прекрасен наш город ночью, – рассказал Александр Бабич, координатор проекта «ПроРФ» в Псковской области. – Трёхкилометровый маршрут пройдет по отреставрированной набережной, мимо Кремля и Мирожского монастыря, с финишем у Покровской башни».

Гостями мероприятия станут заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Запланирована акция от ГИБДД по раздаче световозвращающих значков перед забегом. Организатор также рассказал, что участников ждут сюрпризы – розыгрыши полета на параплане и трех сертификатов на участие в 3-м Псковском марафоне на дистанции 10 км.

Завершить мероприятие планируется около 22.00 заминочными упражнениями и фотографированием.