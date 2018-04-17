Савенкова и Виноградов взяли серебро в Алуште

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, стрелки из блочного лука Александра Савенкова, Иван Виноградов и Дмитрий Тарнаков, приняли участие в первом этапе Кубка России, состоявшемся в Алуште (Республика Крым).

В индивидуальной стрельбе мастер спорта международного класса Александра Савенкова не смогла войти в тройку. Однако в миксте (смешанном разряде) пара Савенкова-Виноградов смогли завоевать серебро Кубка страны, пропустив вперед представителей Якутии.

После завершения соревнования Савенкова отбыла на этап Кубка мира по стрельбе из лука в Шанхай, перед началом которого российская сборная там же в Китае проведет тренировочные мероприятия.