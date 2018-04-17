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Спорт

Александр Матвеев выиграл путевку на Первенство Европы

17 апреля 2018 года, 16:19
В Ростове на гребном канале «Дон» завершились всероссийские соревнования по академической гребле. Спортсмены боролись за медали ставшей уже традиционной «Донской регаты» на призы олимпийских чемпионов Н. Спинева и С. Федоровцева.

Подопечные тренера Сергея Матвеева, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области заняли высокие места в итоговом зачете.

Так Александр Матвеев с отрывом в пять секунд первенствовал на дистанции 2000 м в одиночке.

Теперь гребец будет готовиться к первенству Европы, которое пройдет в городе Гравлин (Франция) в конце мая.

Псковская «восьмерка» в составе Ильи Захарова, Ильи Ковтуна, Даниила Ефимова, Александра Матвеева, Кирилла Пузыни, Ильи Казмерковского, Евгения Стрельцова, Евгения Спицына, Вячеслава Шестопалова стала второй, уступив объединенной сборной городов России.

Не каждый город может похвастаться наличием гребной «восьмерки».
Фото: архив тренера.

Следующим вызовом для псковских гребцов будет домашняя гонка открытия сезона в конце месяца. Как рассказал «Псковской правде» Сергей Матвеев, в гости к псковичам приедет на соревнование команда Великих Лук. Восьмерки двух городов возьмут старт от Троицкого моста и проплывут 4 км по Великой.

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