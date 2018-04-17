Александр Матвеев выиграл путевку на Первенство Европы

В Ростове на гребном канале «Дон» завершились всероссийские соревнования по академической гребле. Спортсмены боролись за медали ставшей уже традиционной «Донской регаты» на призы олимпийских чемпионов Н. Спинева и С. Федоровцева.

Подопечные тренера Сергея Матвеева, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области заняли высокие места в итоговом зачете.

Так Александр Матвеев с отрывом в пять секунд первенствовал на дистанции 2000 м в одиночке.

Теперь гребец будет готовиться к первенству Европы, которое пройдет в городе Гравлин (Франция) в конце мая.

Псковская «восьмерка» в составе Ильи Захарова, Ильи Ковтуна, Даниила Ефимова, Александра Матвеева, Кирилла Пузыни, Ильи Казмерковского, Евгения Стрельцова, Евгения Спицына, Вячеслава Шестопалова стала второй, уступив объединенной сборной городов России.