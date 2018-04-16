Забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната появится к 1 июля

До 1 июля вокруг Пушкиногорской школы-интерната появится надежный металлический забор. В понедельник, 16 апреля, был заключен контракт на установку ограждения. Об этом "Псковской правде" сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на управление образования области. По результатам электронного аукциона подрядчиком признано ООО «Системные решения» (город Псков).

Согласно договору, вокруг школы будет установлен забор из сетки гиттер. Срок выполнения работ — 60 дней. Стоимость контракта — 1,8 млн рублей. Оплата будет произведена за счет областных средств, которые были заложены в региональном бюджете на 2018 год.

Небезопасный забор из горбыля, который ранее был установлен по инициативе директора школы без согласования с областным управлением образования, по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова демонтирован.