В Гдовском районе в 12 раз состоится реконструкция Ледового побоища

21 апреля в Гдовском районе пройдет 12-й Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», посвященный 776-летию со дня победы дружины князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По словам заместителя председателя комитета по культуре Псковской области Владимира Куприна, начнется фестиваль с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского, которая состоится в церкви Михаила Архангела в дер. Кобылье Городище Гдовского района. Сразу после богослужения состоится торжественный митинг.

По словам руководителя КИР «Плесков-Град» Бориса Колесникова, участники фестиваля приезжают на место его проведения накануне вечером и участвуют в турнире и различных состязаниях.

- В этот раз в фестивале участвует несколько больше псковских клубов. Некоторые в срочном порядке переделывают свои доспехи, поскольку они должны соответствовать 13 веку, - сообщил Борис Колесников.

По его словам, фестиваль приобретает популярность среди реконструкторов. В этом году планируется порядка 120 участников из Тулы, Москвы и близлежащих регионов. Правда, не все будут участвовать в реконструкции сражения. Часть из них будут мирными жителями.

- Они нам необходимы хотя бы для того, чтобы поддерживать костры, пока мы воюем, - пошутил Борис Колесников.

Программа для зрителей начнется в субботу в 13 часов: гости фестиваля увидят реконструкцию сражения, где победят русские воины. Затем планируются маневры, «исход которых неизвестен никому».

В этом году в реконструкции сражения задействовано 15 конных воинов, поэтому поле будет ограждено двойным рядом веревочного ограждения.

- В «коридор отчуждения» просьба даже за интересным кадром не влезать. Отлетевший клинок может ранить человека, если он не в доспехе, - предупредил Борис Колесников.

Также по традиции на фестивале будет работать ярмарка, на которой можно приобрести копии археологических находок. Кроме того, для детей будут работать интерактивные площадки.

Для доставки зрителей планируется организовать автобусное сообщение. Автобус из Пскова с пл. Ленина отправляется в 10 часов, и в 16 часов - из Гдова. Стоимость проезда в оба конца – 500 рублей.