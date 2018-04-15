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Происшествия

Тело 17-летней девушки обнаружено на железнодорожном мосту в одном из населенных пунктов Псковской области

15 апреля 2018 года, 14:22

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица).

По предварительным данным, 12 апреля 2018 года на верхнем строении железнодорожного моста в одном из населенных пунктов Псковской области обнаружено тело несовершеннолетней 17-летней местной жительницы.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя Псковского следственного отдела на транспорте, следователей и следователей-криминалистов отдела, сотрудников Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время по делу выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия, проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств и причин трагедии, тщательное исследование личности, особенностей образа жизни и поведения погибшей, характера ее взаимоотношений с родителями и знакомыми, условий воспитания и проживания.

При руководителе следственного управления проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагическим событиям.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.

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