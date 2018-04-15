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Общество

Пожилого мужчину разыскивают сотрудники полиции Великих Лук

15 апреля 2018 года, 10:45

Сотрудники ОМВД устанавливают местонахождение пожилого мужчины. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в Великих Луках 6 апреля 2018 года из дома на улице Антонова ушёл Федоров Анатолий Иванович, 1942 года рождения. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза серые, волосы прямые седые. Был одет: вязаная шапка светло - серого цвета, синяя телогрейка, темно - серый джемпер, серые штаны, сапоги коричневого цвета.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении А.И.Федорова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 953 247 45 76, 5-27-94 или 02.

Анатолий Иванович Федоров
фото пресс-службы УМВД по Псковской области
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