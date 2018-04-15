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Происшествия

Три пожара ликвидировали псковские спасатели в минувшие сутки

15 апреля 2018 года, 09:56

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Палкинском районе. В 08:25 14 апреля поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Палкинский район, Черская волость, д. Луговицы. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Также спасатели тушили пожар в Порховском районе. В 15:45 14 апреля поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Степково, Порховского района, Дубровинской волости. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 23:21 14 апреля спасатели выезжали по сообщению о возгорании в хозяйственной постройке по адресу: Псковский район, Тямшанская волость, СНТ «Великорецкое». Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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