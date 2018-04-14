Сегодня псковичи вместе со всей страной напишут «Тотальный диктант»

Сегодня, 14 апреля, в 14.00 жители Пскова могут проверить свои знания по русскому языку, написав вместе со всей страной тотальный диктант. Как ранее сообщала «Псковская правда», традиционно открытыми площадками, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ и аудитория 33 в корпусе на ул. Советской. Предварительно зарегистрировавшиеся участники напишут диктант в клубе «Тир».

В роли «диктаторов» по традиции выступят преподаватели филологического факультета ПсковГУ. Автором текста в этом году стала писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза».

Также сегодня тотальный диктант напишут жители Великих Лук и поселка Писковичи.

Напомним, что «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком не легко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.