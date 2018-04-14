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Общество

Более сотни псковских детей посетили дельфинарий в рамках благотворительной акции

14 апреля 2018 года, 13:29

Больше сотни псковских детей получили возможность получить бесплатные билеты на представление в дельфинарии из Санкт-Петербурга, который находится с гастролями в Пскове, сообщили в пресс-службе города Пскова.

Пригласительные билеты по инициативе организаторов раздавались детям из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. Возраст не имел значения, на представление пригласили и самых маленьких, и старшеклассников.

Шоу с участием дельфинов и морского котика стало для каждого из них настоящим подарком. Напомним, гастроли дельфинария продлятся в Пскове до середины мая.

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