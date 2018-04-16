Большой гоночный уикенд во Франции ждёт российских автолюбителей

Гоночный сезон набирает обороты. С 16 по 17 июня во Франции пройдет главный в мире марафон на выносливость – «24 часа Ле-Мана». Узнайте, как попасть туда бесплатно.

В этом году в «24 часа Ле-Мана» участвует российская команда G-Drive Racing, чемпион мира 2015 года. Она выставит на трассу два экипажа на прототипах Oreca 07 категории LMP2. Победители акции «Рвани в Ле-Ман» смогут познакомиться с командой пилотов G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, посетив зону пит-лэйн.

Кстати, в прошлом году «Газпромнефть» уже разыгрывала поездки в Ле-Ман. В тот раз на легендарную гонку поехали трое победителей: из Санкт-Петербурга, Барнаула Екатеринбурга. Автомобилисты взяли в путешествие членов семей.