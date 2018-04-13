Мастер-класс по изготовлению шоколада устроят в Пскове на форуме «Вкус без границ»

В рамках международного ЭтноГастрономического форума «Вкус без границ», который пройдет в Пскове 19-21 апреля, будет работать выставка «вкусного отдыха» «Время отдыхать в России. Псковская область».

Все желающие могут принять участие в мастер –классах по изготовлению шоколада и росписи пряников.

- Каждый пришедший может сделать свой индивидуальный личный, можно сказать, брендовый, шоколад, - пояснила руководитель центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Владислава Вишневская. - Будут мастер-классы по росписи пряника, дегустационные площадки с продукцией, которая позиционирует себя как здоровое питание, до не всегда соответствующих ЗОЖ вкусностей и сладостей.

На стендах выставки будут представлены преимущественно производители псковичи с местными продуктами.

Выставка будет работать в субботу, 21 апреля. С 10.00 до 19.00 на стадионе «Машиностроитель» в экспоцентре «Бизнес без границ» на Кузнецкой, 25.