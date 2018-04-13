Титул «Студент года 2018» получила студентка ПсковГУ Глория Тесля

В городском культурном центре прошел финал ежегодного конкурса «Студент года г. Пскова». Победителем стала студентка 5 курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета Глория Тесля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Судейская коллегия оценивает участников по результатам собеседований с деятелями культуры, спорта, образования, молодежной политики. Также студенты представляют свои проекты в форме презентаций и других способов самовыражения. В ходе конкурса номинант должен убедить судей в том, что именно он достоин быть «Студентом года».

Победитель конкурса Глория Тесля, подчеркнула, что очень рада тому, что факультет русской филологии стал победителем этого конкурса. «Когда я пришла в университет, его мало где позиционировали, а мне очень хотелось, чтобы факультет стал образцом. А если говорить в целом о молодежной политике,- это то, что мне особенно интересно, и я бы хотела развиваться в этой сфере после окончания вуза», - сказала она.

Все финалисты были отмечены грамотами, а победителю вручен ценный приз.